POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.05.2019. Mehrere Personen sollen unvermittelt auf zwei Männer in Salzgitter eingeschlagen haben.

Salzgitter, Gitter, Am Ritterhof, 30.05.2019, 20:00 Uhr.

Aus derzeit ungeklärter Ursache sollen im Bereich der Straße Am Ritterhof vier Täter auf zwei Männer im Alter von 22 Jahren eingeschlagen haben. Eine Ermittlung der Polizei ergab, dass die Täter zuvor aus einem mitgeführten Pkw ausgestiegen sind und unvermittelt auf die Opfer eingeschlagen haben sollen. Anschließend sollen die Täter mit dem Pkw, einem Porsche, geflüchtet sein. Die Opfer wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen einer gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

