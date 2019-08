Feuerwehr Bochum

FW-BO: Unklarer Brandgeruch in der U-Bahn

Gegen 8.50 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Bochum per Notruf über einen Anrufer über einen unklaren Brandgeruch im U-Bahnhof "Bochumer Verein/Jahrhunderthalle" informiert.

Die umgehend alarmierten Einheiten aller Feuer- und Rettungswachen konnten vor Ort kein Schadenfeuer feststellen. Der gemeldete Geruch war noch mit abnehmender Tendenz wahrnehmbar.

Die Einsatzstelle konnte an die anwesenden Vertreter der Bogestra übergeben werden, die die Suche für eine mögliche Quelle des unklaren Geruches fortgeführt hat.

Auf der Alleestraße kam es durch den Feuerwehreinsatz in Höhe des U-Bahnhofes kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, da bei Einsatzlagen in den U-Bahnanlagen ein erhöhter Kräfteansatz mit ergänzendem Spezialgerät und Sicherheitsmaßnahmen z.B. für den Atemschutzeinheit oder die Arbeit an Schienenfahrzeugen eingesetzt werden.

Dementsprechend unterstützen die Löscheinheiten Wattenscheid-Mitte, Höntrop und Eppendorf die Einsatzmaßnahmen.

