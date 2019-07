Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zwei Einbrüche angezeigt

Altena (ots)

Innerhalb der letzten Woche versuchten unbekannte Einbrecher in eine Wohnung am Unteren Ardeyweg einzubrechen. Die Täter beschädigten das Türschloss so, dass eine Nutzung durch die Geschädigte nicht mehr möglich war. Es entstand Sachschaden.

Bei einem weiteren angezeigten Einbruch nahmen Unbekannte aus einer Wohnung in der Bachstraße diverse elektronische Geräte mit (X-Box, Heißklebepistole, u.ä.). Die Täter nutzten die letzten vierzehn Tage zum Einbruch. Auch hier entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Einbrüchen nimmt die Polizei in Altena entgegen.

