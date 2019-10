Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Betrunkener beschädigt mehrere Autos

In einer Gewahrsamszelle landete ein betrunkener Randalierer.

Ulm (ots)

An vier Autos schlug ein 21-Jähriger am Samstagmorgen gegen 01.50 Uhr jeweils einen Außenspiegel ab. Anwohner wurden auf das Geschehen aufmerksam und verständigten die Polizei. Nach kurzer Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Ehingen den Randalierer. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da er sich äußerst aggressiv zeigte, wurde er von den Beamten in Gewahrsam genommen. Der junge Mann beschimpfte die Beamten auch, so dass er nicht nur wegen Sachbeschädigung, sondern auch wegen Beleidigung angezeigt wird. Die Schadenshöhe konnte die Polizei noch nicht beziffern.

