Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Konstanz

Konstanz (ots)

--

Sigmaringen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.09.19 - Gefährliche Körperverletzung

Als Tatverdächtiger zu einer am 15.September bei Sigmaringen begangenen gefährlichen Körperverletzung konnte jetzt von Beamten der Kriminalpolizei ein 21-Jähriger ermittelt werden. Wie berichtet, war an jenem Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein 37-jähriger Mann von einer Zeugin auf Höhe des Fußgängerüberwegs am Karlsplatz mit Stichverletzungen aufgefunden worden. Umfangreiche Nachforschungen ergaben, dass sich das Opfer und der mutmaßliche Täter kurz vor der Tat vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße kennengelernt hatten und beide stark alkoholisiert waren. Zusammen fuhren sie mit dem Pkw des 37-Jährigen in ein Waldstück im Bereich der Josefstraße, wo es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf der mutmaßliche Täter ein Messer aus seinem Hosenbund zog und damit auf den 37-Jährigen einstach. Trotz seiner schweren Verletzungen stieg das Opfer wieder in sein Auto und fuhr zurück in die Stadt. Die Auswertung einer von Kriminaltechnikern gesicherten DNA-Spur brachte letztlich den Durchbruch und führte zur Überführung des jungen Mannes, der in seiner Vernehmung die ihm zur Last gelegte Tat einräumte. Der 21-jährige hat sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung zu verantworten.

Jens Gruhl, Leitender Oberstaatsanwalt, Staatsanwaltschaft Hechingen, Tel.: 07471/944-211

Polizeikommissarin Sandra Kratzer, Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Konstanz, Tel. 07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell