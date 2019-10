Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.10.2019

Konstanz (ots)

Konstanz

Gaststätteneinbrüche geklärt

Mehrere Einbrüche in Gaststätten und Einbruchsversuche im Oktober werden einem 56-Jährigen von den Ermittlungsbehörden zur Last gelegt, der in der Nacht zum Montag gegen 02.40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in der Hussenstraße vorläufig festgenommen werden konnte. Als die Polizisten den Tatverdächtigen überprüften, räumte dieser ein, gerade eben beim Einbruch in ein Lokal in der Emmishofer Straße das von ihm mitgeführte Laptop sowie ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Bei seinen Beutezügen hatte es der mutmaßliche Einbrecher in der Hauptsache auf Bargeld, Laptops und Mobiltelefone abgesehen. Der 56-jährige, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Mann, der in den zurückliegenden Jahren bereits mehrfach überregional durch Einbruchsdelikte in Erscheinung getreten ist und deswegen auch schon eine mehrjährige Haftstrafe zu verbüßen hatte, wurde am heutigen Dienstagnachmittag beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der Haftrichter ordnete gegen den Beschuldigten die Untersuchungshaft an, woraufhin er von den ermittelnden Beamten in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Staatsanwaltschaft Konstanz, EStA Mathy, Tel. 07531/280-2160

Polizeipräsidium Konstanz, EPHK Sauter, Tel. 07531/995-1010

