POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.10.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Große Beute gemacht

Viel Arbeit machten sich Einbrecher, die in der Nacht zum vergangenen Freitag in Neckargartacher Gewerbegebiet Böllinger Höfe Elektroakustikgeräte in einem Wert von rund 50.000 Euro stahlen. Die Unbekannten stiegen auf das Dach einer Firmenhalle in der Pfaffenstraße und brachen drei Dachkuppeln auf. Dann stiegen sie ins Gebäude ein und schafften ihre Beute von einem Hochregal über das Dach zu ihrem Fahrzeug. Sicherlich brauchten sie aufgrund der Vielzahl der Gegenstände mindestens einen Klein-LKW zum Abtransport. Verdächtige Beobachtungen in der tatrelevanten Nacht in der Pfaffenstraße oder der Wannenäckerstraße sollten dem Polizeiposten Neckargartach, Telefon 07131 28330, mitgeteilt werden.

Heilbronn: Veilchen geschlagen

Weil er nicht genug Geld dabei hatte, verweigerte am Sonntagabend die Angestellte einer Tankstelle in der Heilbronner Oststraße einem Unbekannten den Verkauf von alkoholischen Getränken. Der Mann wurde daraufhin aggressiv, nahm plötzlich einen Kugelschreiberhalter und schlug diesen der 21-Jährigen ins Gesicht, so dass ein Auge sofort zu schwoll. Danach ging er weg. Der Täter wurde beschrieben als 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit dunklen Haaren und gebräuntem Teint. Er hatte zur Tatzeit einen Vollbart. Er trug eine graue Mütze und hatte einen grünen Armeerucksack dabei. Hinweise auf ihn gehen an das Polizeirevier Heiblronn, Telefon 07131 104-2500.

Zaberfeld-Leonbronn: Großer Schaden, Null Beute

Nicht die Geschicktesten scheinen Einbrecher zu sein, die am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim des SV Leonbronn eindringen wollten. Die Unbekannten versuchten in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagvormittag an allen drei Türen des Heims ihr Glück, schafften es aber nicht, eine von ihnen aufzubrechen. Sie trollten sich ohne Beute. Der Sachschaden, den sie anrichteten, liegt allerdings bei mehreren tausend Euro.

Neckarsulm: Feuerwehr verhindert Schlimmes

Einer aufmerksamen Nachbarin sowie der rasch angerückten und besonnen handelnden Feuerwehr hat es ein 40-Jähriger zu verdanken, dass es am Samstagnachnittag nicht zu einem Wohnungs- oder sogar Hausbrand kam. Der Mann ließ ein Fladenbrot im eingeschalteten Waffeleisen liegen und verließ seine Wohnung, die im Neckarsulmer Weg Im Hägelich liegt. Eine Nachbarin bemerkten den Qualm und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Waffeleisen mit dem verkohlten Brot ins Freie befördern. Anschließend wurde die Wohnung belüftet. Außer dem Waffeleisen wurde nichts beschädigt.

Neuenstadt: Ein Verursacher, zwei Unfälle

Zwei Unfälle innerhalb weniger Minuten verursachte ein Unbekannter am Samstagabend in Neuenstadt. Zunächst fuhr er gegen 19.50 Uhr mit seinem E-Klasse-Mercedes in Schlangenlinien von Gochsen in Richtung Bürg. Zeugen beobachteten, wie der PKW immer wieder auf die Gegenfahrspur kam. Als ein 65-Jähriger mit seinem Audi A6 entgegen kam, streifte der Mercedes dessen Wagen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro, der Unbekannte gab Gas und fuhr weiter in Richtung Kochertürn. Dort blieb er in der Graf-von-Düren-Straße an einem geparkten Land Rover hängen. Die Reparaturkosten an diesem PKW dürften sich auf 10.000 Euro summieren. Auch nach diesem Unfall flüchtete der Unfallverursacher. Der 37 Jahre alte Besitzer des Land Rovers fand den beschädigten Mercedes kurz darauf verlassen beim Gemeindehaus Kochertürn. Der Wagen wurde von der Polizei beschlagnahmt und abtransportiert. Wer der Fahrer war, muss noch ermittelt werden.

Heilbronn: Rucksack geraubt

Mehrere leichte Verletzungen trug das Opfer eines Überfalls am Freitagabend in Heilbronn davon. Ein 38-Jähriger saß kurz nach 17 Uhr auf einer Bank in der Sülmerstraße, als ein Unbekannter von hinten herantrat und den Rucksack des Mannes entreißen wollte. Da einer der Trageriemen noch über einer Schulter war, gelang dies nicht. Es kam zu einem Handgemenge, nach dem das Opfer auf dem Boden lag. Dann konnte der Täter den Rucksack an sich bringen. Er flüchtete zu Fuß in Richtung Wollhaus.

Untergruppenbach: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Zwei Verletzte und knapp 40.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Unfalls am Samstagabend auf der A 81 bei Untergruppenbach. Ein 19-Jähriger befuhr die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Untergruppenbach und Ellhofen in Richtung Würzburg auf dem linken Fahrstreifen. Vermutlich aufgrund Aquaplaning geriet sein Audi RS3 ins Schleudern, prallte zuerst gegen das Heck eines auf der rechten Fahrspur befindlichen Ford C-Max einer 68-Jährigen und anschließend gegen die rechte Schutzplanke. Die Ford-Fahrerin und ihre Beifahrerin mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Wie schwer sie verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt.

Heilbronn: Telefonbetrüger erfolgreich

Bargeld, Gold und Schmuck erbeuteten Unbekannte im Verlauf der vergangenen Woche mit einem dreisten Betrug am Telefon. Eine 77-jährige Heilbronnerin erhielt am Dienstag, 15. Oktober, den ersten Anruf der Betrüger. Die Seniorin war der Meinung, dass sie von ihrer Freundin angerufen wird, die angeblich für eine Überraschung für ihren Mann eine größere Summe Bargeld benötige. Das Ganze zog sich über einige Tage hin und es kam zu mehreren Übergaben. Erst als die "echte" Freundin zu Besuch kam flog der Schwindel auf. Bis dahin hatten die Täter allerdings bereits Beute in Höhe von insgesamt über 50.000 Euro gemacht.

Heilbronn-Böckingen: Große Gaststättenkontrolle

Insgesamt 16 Kontrolleure der Polizei, vom Ordnungsamt, Umwelt- und Gewerbeamt, Hauptzollamt und des Finanzamtes waren in der Nacht zum Samstag im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Heilbronn-Böckingen unterwegs. Insgesamt wurden 15 Gaststätten kontrolliert. Dabei wurden über 30 Verstöße gegen Gesetze festgestellt. Dazu gehörten Verstöße gegen die Spielverordnung, das Jugendschutzgesetz und andere Vorschriften. Auch die ordnungsgemäße Kassenführung war nicht überall gegeben und zweimal wurde der allgemeine Mindestlohn nicht eingehalten. In einem Fall soll ein Leistungsbetrug in Bezug auf Arbeitslosengeld vorliegen. Die Gaststättenbetreiber müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

Unterland: Wohnungseinbrecher unterwegs

Wie in jedem Jahr verzeichnet die Polizei zu Beginn der dunklen Jahreszeit eine Zunahme der Wohnungseinbrüche. Am vergangenen Wochenende wurden im Unterland fünf dieser Straftaten angezeigt. Am Freitagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Heilbronner Gartenstraße ein. Die Bewohnerin verließ das Sechsparteienhaus um 17.15 Uhr und bemerkte den Einbruch, als sie um 22 Uhr wieder zurückkam. Gestohlen wurde Schmuck. Eine Nachbarin hatte um 19.30 Uhr ein lautes Geräusch aus der Wohnung gehört. Kurz nach 20 Uhr drang ein Unbekannter gewaltsam durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Neckarsulmer Schwalbenweg ein. Als er die Küche und die Wohnzimmerschränke durchwühlte hörte der im 1. Obergeschoß befindliche Bewohner die Geräusche und schaute nach. Der Einbrecher flüchtete durch das Fenster.

Am Samstag schob in der Zeit zwischen 8 und 18.30 Uhr ein Langfinger an einem Wohnhaus in Neuenstadt-Kochertürn den Rollladen nach oben und versuchte dann, das Fenster aufzubrechen. Das gelang ihm allerdings nicht und er blieb ohne Beute. Eine Terrassentür schlugen Unbekannte am Samstag, in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 21.30 Uhr, an einem Einfamilienhaus in der Brettacher Goethestraße ein. Im Innern durchwühlten die Täter alle Schränke und Kommoden. Entwendet wurde allerdings nichts. In der Möckmühler Lehlestraße waren die Bewohner eines Einfamilienhauses daheim, als ein Unbekannter gegen 20.30 Uhr ein Fenster aufwuchtete. Als er ins Innere geklettert war, hörte ein 80-Jähriger seine Schritte. Als der Einbrecher bemerkte, dass er gehört worden war, flüchtete er ohne Beute. Die Polizei ist bei solchen Einbrüchen dringend angewiesen auf Hinweise von Nachbarn und Passanten. Verdächtige Beobachtungen zu den tatrelevanten Zeiten sollten der zuständigen Polizeidienststelle gemeldet werden.

Lauffen: Nach Polizeibeamten getreten

Leicht verletzt wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz am Sonntagmorgen in Lauffen. Kurz nach 9 Uhr beobachteten Zeugen einen Mann, wie er auf dem Kiesplatz zwei geparkte PKW beschädigte. Eine Polizeistreife traf kurz danach in Tatortnähe einen Tatverdächtigen an. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten bei dem Mann etwas Rauschgift. Daraufhin zog es dieser vor, sich der weiteren Durchsuchung durch Flucht zu entziehen. Doch er hatte der Sportlichkeit der Polizisten nichts entgegen zu setzen. Schon nach wenigen Metern hatten ihn diese eingeholt. Es kam zu einem Handgemenge, in deren Verlauf der 25-Jährige nach den Beamten heftig trat. Außerdem beleidigte er seine Gegenüber auf das Übelste. Das alles nutzte ihm nichts, für ihn endete der Tag in einer Zelle.

Heilbronn-Böckingen: Zeuge mit Smartphone gesucht

Nach einer Körperverletzung am Nachmittag des Freitags vergangener Woche in einem Einkaufscenter in der Neckargartacher Straße in Heilbronn-Böckingen sucht die Polizei Zeugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es beim Kassenbereich des Discounters nach rassistischen Äußerungen eines Unbekannten zu Streitigkeiten zwischen diesem und einem 22-Jährigen. Es begann mit einem laut geführten Wortwechsel und es kam zu Handgreiflichkeiten. In deren Verlauf schlug der Unbekannte dem jungen Mann mit der Faust ins Gesicht. Als sich Zeugen einmischten setzte sich der Mann in seinen blauen Audi und fuhr weg. Er wird beschrieben als etwa 1,80 Meter großer, übergewichtiger Mann mit grauen, langen, nach hinten gestylten Haaren und einem Dreitagebart. Neben einer hellen Jeans trug er am Tattag ein dunkelblaues Polo-Shirt mit einem gelben Aufdruck, der laut Zeugen dem Logo des Arbeiter-Samariterbunds ähnelt. Ein Zeuge filmte den Vorgang mit seinem Smartphone. Dieser Mann und andere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

