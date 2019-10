Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums vom Sonntag, 20.10.2019, Stand: 03.30 Uhr mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: PKW kracht in Betonmauer Samstagabend, gegen 20.30 Uhr überholte der 18-jährige Fahrer eines PKW BMW innerorts, mit überhöhter Geschwindigkeit, einen anderen Fahrzeuglenker, mit dem er sich offensichtlich ein Rennen lieferte. Beim Wiedereinscheren verlor er in der Bahnhofstraße die Kontrolle über seinen PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hangbefestigung aus Beton. Der aus Künzelsau stammende Mann wurde leicht verletzt. Ebenso sein 19-jähriger Beifahrer aus Künzelsau. Der im Fond sitzende 19-jährige Mitfahrer aus Niedernhall wurde schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Der Führerschein des jungen Rasers wurde einbehalten. Die Feuerwehr Künzelsau war mit drei Fahrzeugen und 15 Mann im Einsatz. Für die Verletzten waren ein Notarzt sowie 3 Krankenwagen vor Ort.

