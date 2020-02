Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Versuchter Einbruch in eine Bäckereifiliale (15.02.2020)

Spaichingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem Einbruch, der in der Nacht zum Samstag gegen 03.30 Uhr an der Zugangstür zu einer Bäckereifiliale in der Europastraße begangen wurde.

Zwei unbekannte Tatverdächtige, nach bisher vorliegender Beschreibung zwei männliche Jugendliche im Alter von etwa 16 oder 17 Jahren, beide etwa 165 cm groß und schlank, einer der Tatverdächtigen trug eine rote Mütze, versuchten die Eingangstüre der Filiale mit einem Werkzeug gewaltsam zu öffnen.

Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß in Richtung Alleenstraße, als sie durch eine Anlieferung bei der Tatausführung überrascht wurden. Sie ließen ihr Tatwerkzeug am Tatort zurück, dieses wurde sichergestellt. Zumindest einer der beiden Täter dürfte sich bei dem Einbruchsversuch verletzt haben.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, durch diese möglicherweise benutzte Fahrzeuge oder fehlendes Werkzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

