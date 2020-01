Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gaststätte durchsucht

Bocholt (ots)

In eine Gaststätte in Bocholt-Stenern sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag eingedrungen. Die Täter durchsuchten das Innere des Gebäudes an der Straße Im Ellerbrock, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell