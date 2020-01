Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht erste Bilanz des Jahreswechsels

Kreis Borken (ots)

Die Polizei im Kreis Borken ist zum Jahreswechsel 2019/20 zu insgesamt 47 Einsätzen ausgerückt, so die vorläufige Bilanz des Einsatzgeschehens. Die Beamtinnen und Beamten sprachen sieben Platzverweise aus und leiteten 18 Strafverfahren ein. Zudem erfolgten zahlreiche Kontrollen von Verkehrsteilnehmern. Eine genaue Bilanz wird nachgereicht.

Einzelfälle:

- Borken: Überschattet wurde der Jahreswechsel in der Kreisstadt durch ein Tötungsdelikt, zu dem es in der Neujahrsnacht kam (siehe gesonderte Pressemitteilung vom heutigen Tage).

- Borken: Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat vermutlich ein Feuerwerkskörper an den Fensterrollos eines Hauses in Borken-Gemen angerichtet: Er war in der Neujahrsnacht auf dem Balkon des Gebäudes an der Marktstiege gelandet.

- Gronau: Einen Feuerwerkskörper haben Unbekannte am Silvestermorgen in Gronau in einen Briefkasten geworfen. Das entstandene Feuer zerstörte die Briefe und Karten, die sich in dem Kasten am Heerweg befunden hatten. Das Geschehen spielte sich dort zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

- Bocholt: Unbekannte haben in der Neujahrsnacht einen 50 Jahre alten Bocholter attackiert, als dieser mit dem Rad auf dem Heimweg war. Die Gruppe griff den Mann an, als er sich gegen 05.20 Uhr auf der Stiftstraße befand. Der 50-Jährige setzte sich zur Wehr, woraufhin die Angreifer von ihm abließen. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

- Ahaus: Eine Abfalltonne haben Unbekannte in der Neujahrsnacht gegen 00.30 Uhr an der Heeker Straße in Ahaus entzündet. Die Tat spielte sich aus einer mehrköpfigen Gruppe junger Männer heraus ab. Die Täter konnten unerkannt flüchten, Kräfte der Feuerwehr löschten die Mülltonne. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

- Ahaus: Einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro haben Unbekannte zwischen Dienstag, 14.00 Uhr, und dem Neujahrsmorgen, 07.50 Uhr, in Ahaus-Wüllen angerichtet: Die Täter beschädigten durch Knallkörper die Motorhaube eines Fahrzeugs, das an der Straße Heuland gestanden hatte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

- Ahaus: Einen Altkleidercontainer haben Unbekannte bereits am Montagabend in Ahaus angezündet. Offensichtlich hatten die Täter gegen 20.30 Uhr Feuerwerkskörper in den Container geworfen, der an der Straße Fürstenkämpe steht. Zeugen hatten in der Nähe drei Jugendliche beobachtet, die Kracher zündeten. Als der Container anfing stark zu qualmen, flüchteten zwei Personen über die Nordstraße und eine Person in Richtung Lüderitzstraße. Die Verursacher werden wie folgt beschrieben: männlich, jugendliche Erscheinung, dunkel gekleidet. Die Feuerwehr löschte den Inhalt des Containers. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

- Südlohn: Leichte Verletzungen haben ein Taxifahrer und seine Insassin in der Neujahrsnacht bei einem Unfall in Südlohn-Oeding erlitten. Bei der Fahrt war es nach Angaben des 54 Jahre alten Fahrers zu einem Streit mit der 22-jährigen alkoholisierten Insassin gekommen, in dessen Verlauf diese ins Lenkrad gegriffen habe. Daraufhin sei der Wagen von der B70 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 22-Jährige bestritt dies. Rettungswagen brachten die leicht Verletzten in Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 15.000 Euro; die Ermittlungen zum Hergang des Geschehens dauern an.

