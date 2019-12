Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneut Pedelec-Akku entwendet

Bocholt (ots)

Zum weiteren Diebstahl eines Pedelec-Akkus ist es am Wochenende in Bocholt neben dem bereits gemeldeten gekommen. Das Zweirad des Geschädigten hatte zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr am Casinowall gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

