POL-BOR: Heek - Mit Mülltonnen Straße gesperrt

Heek (ots)

Ob es ein schlechter Scherz sein sollte? Leicht hätte es schlimme Folgen hervorrufen können, was sich drei junge Männer in der Nacht zum Montag in Heek-Nienborg geleistet haben: Über die gesamte Fahrbahnbreite der Hauptstraße hatten die zunächst Unbekannten mehrere Mülltonnen und ein Fahrrad aufgestellt - in nächtlicher Dunkelheit und unmittelbar hinter einer Kurve - schnell hätte es dort zu einem Unfall kommen können. Zeugen hatten die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, sahen sie mehrere junge Männer, die gerade Mülltonnen auf die Hauptstraße schoben. Die Polizisten verfolgten sie und konnten das Trio schließlich zu Fuß stellen - zuvor hatten die Randalierer ihnen noch weitere Mülltonnen in den Weg gestellt, um den Funkstreifenwagen an der Fahrt zu hindern. Die Polizisten brachten die drei alkoholisierten Niederländer im Alter von 18, 21 und 22 Jahren zur Wache nach Ahaus, um den Sachverhalt zu klären. Nachdem sie schließlich eine Sicherheitsleistung erbracht hatten, konnten die jungen Männer die Wache wieder verlassen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein.

