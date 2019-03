POL-ME: Kraftradfahrer schwer verletzt - Haan - 1903154

Polizei Mettmann

Am Mittwochmittag des 27.03.2019, gegen 12:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Düsseldorfer Straße/ Bachstraße in Haan zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Eine 62-jährige VW-Fahrerin beabsichtigte, von der Bachstraße nach links auf die Düsseldorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen 56-jährigen Motorradfahrer, der mit seinem Roller Yamaha auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Kaiserstraße unterwegs war. Der Rollerfahrer touchierte frontal die rechte Fahrzeugseite des Pkw und verlor die Kontrolle über sein Zweirad. Er kollidierte mit einem geparkten silbernen VW, stürzte zu Boden und blieb dort mit schweren Verletzungen liegen. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

