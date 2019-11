Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Bei einem Zusammenstoß sind am Donnerstagnachmittag, 31.10.2019, gegen 12:40 Uhr vier Personen auf der Bundesautobahn (BAB) 2 leicht verletzt worden. Eine 47-Jährige hat schwere Verletzungen erlitten. Die BAB 2 ist zeitweise voll gesperrt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 76-Jähriger mit seinem Nissan Micra (Beifahrerin: 75 Jahre alt) auf der BAB 2, von der Anschlussstelle Hannover-West kommend, in Richtung Garbsen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen plötzlich der Nissan Micra (fuhr auf dem Hauptfahrstreifen) und ein BMW 218i (fuhr auf dem Mittelfahrstreifen) einer 47-Jährigen zusammen. Der BMW geriet im weiteren Verlauf auf den Überholfahrstreifen. Dort konnte ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes C 300 (Mitfahrer: 35-Jähriger und 36-Jähriger) nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrzeug.

In der Folge wurden der BMW sowie der Nissan nach rechts auf den Mehrzweckstreifen der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen geschleudert und kollidierten an jener Stelle mit einem Skoda Rapid einer 60-Jährigen. Alle Insassen des Mercedes sowie des Skoda wurden leicht verletzt. Die 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Die Verletzten kamen in Kliniken.

Zeitweise musste die BAB 2 in Richtung Garbsen voll gesperrt werden, ehe zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 45.000 Euro.

Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Sie werden gebeten, Kontakt zur Polizei unter der Rufnummer 0511 109-8932 aufzunehmen. /has, ahm

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1042

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell