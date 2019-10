Polizeidirektion Hannover

POL-H: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer beschädigt Pkw und flüchtet

Hannover (ots)

Nachdem ein 25-Jähriger mit einem E-Scooter am Donnerstagmorgen, 31.10.2019, an der Wilhelm-Busch-Straße in der hannoverschen Nordstadt gegen einen Geländewagen geprallt ist und sich unerlaubt entfernt hat, ermittelt die Polizei wegen Unfallflucht sowie Straßenverkehrsgefährdung.

Ein Zeuge (27) wählte gegen 04:30 Uhr den Notruf, nachdem er gesehen hatte, wie der 25-Jährige mit einem E-Scooter gegen einen geparkten Jeep Renegade gefahren war und dabei den Außenspiegel beschädigt hatte. Bei der Kollision stürzte der junge Mann und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend ließ er den E-Scooter am Unfallort zurück und lief in Richtung der Straße Am Judenkirchhof davon. Der couragierte Zeuge nahm die Verfolgung auf und so gelang es den alarmierten Beamten, den 25-Jährigen am Brüggemannhof festzunehmen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik, wo ihm aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen wurde.

Neben Verkehrsunfallflucht muss sich der Hannoveraner noch wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. An dem beschädigten Geländewagen entstand leichter Sachschaden. /now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Mirco Nowak

Telefon: 0511 109-1044

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell