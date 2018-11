POL-WHV: Gefährdung des Straßenverkehrs in Wilhelmshaven am 24.11.2018 - Polizei sucht einen gefährdeten PKW-Fahrer

Wilhelmshaven (ots) -

Am Samstag, den 24.11.2018, ereignete sich gegen 20.40 Uhr eine Straßenverkehrsgefährdung im Kreuzungsbereich Gökerstraße/Mühlenweg in Wilhelmshaven. Hierbei missachtete ein Pkw-Fahrer, der die Gökerstraße in Richtung Norden befuhr, im Kreuzungsbereich Gökerstraße/Mühlenweg das dortige Rotlicht und gefährdete dabei einen weiteren Pkw, der den Mühlenweg von Osten kommend in Richtung Gökerstraße befuhr und bei Grünlicht den Kreuzungsbereich querte. Laut Zeugenaussagen konnte ein Zusammenstoß nur durch das starke Abbremsen des gefährdeten PKW-Fahrers verhindert werden. Die Polizei bittet den gefährdeten Pkw-Fahrer, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

