Polizei Aachen

POL-AC: Nachtrag zum Unfall vom 18.10.2019: Dashcam ausgewertet, Unfallhergang geklärt

Eschweiler (ots)

Nach dem Unfall am 18.10.2019 in Eschweiler, bei dem eine 70-jährige Fußgängerin ums Leben kam (siehe Meldung vom 18.10.2019, 14.08 Uhr), hat das Verkehrskommissariat nun die sog. "Dashcam" (Videokamera, die während der Fahrt frontal aufzeichnet) eines Lkw ausgewertet. Demnach übersah der Fahrer des Lkw die Frau, als er von der Aachener Straße nach rechts in die Rue de Wattrelos abbog und erfasste diese mit seinem Fahrzeug. Die Frau erlag wenig später im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell