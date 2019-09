Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsatzreicher Montag für die Feuerwehr Gevelsberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am Montag bis 20.00Uhr zu vier Einsätzen alarmiert. Los ging es um 8.50Uhr, wo die Kollegen der Hauptwache zu einer Landeplatzsicherung für einen angeforderten Rettungshubschrauber zum Stadion ins Stefansbachtal ausrückten. Bedingt durch einen Treppensturz, entschied sich das Rettungsdienstpersonal vor Ort für einen luftgebundenen und schonenden Transport. Zu dieser Einsatzstelle wurde ebenfalls noch eine Tragehilfe durch die Rettungsdienstbesatzung angefordert, um den Transport zum Rettungswagen zu unterstützen. Dazu machten sich zwei weitere Kräfte der Hauptwache auf dem Weg. Um 10:15Uhr fuhren zwei Beamte der Hauptfeuerwache mit dem Gerätewagen Umweltschutz zu einer 20m langen Kraftstoffspur in der Berchemallee. Diese wurde mit Ölbindemittel abgestumpft. Um 19:15Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung im Bereich Hundeplatz am Kreuzweg gemeldet. Die ausgerückten Kräfte, die mit Hilfeleistungslöschfahrzeug und Drehleiter dazu ausgerückt waren, konnten trotz intensiver Absuche des betroffenen Bereiches keine Feststellung machen und rückten gegen 20:00 Uhr wieder ein.

Die beigefügten Bilder dürfen unter der Nennung "Feuerwehr Gevelsberg" honorarfrei verwendet werden.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Matthias Schaub

Telefon: 02332-3600

E-Mail: matthias.schaub@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell