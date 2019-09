Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Wohnungsbrand und Arbeitsunfall in Gevelsberg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots)

Zu einem Wohnungsbrand wurden alle drei Löschzüge sowie die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg über Serene am Mittwoch, den 18.09.2019 um 08:11 in die Theodorstraße alarmiert. Hier kam aus bislang noch ungeklärter Ursache zu einem Brandereignis im Erdgeschoß eines 3 Parteien Hauses. Glück im Unglück hatten die zwei noch anwesenden Bewohner, sie konnten sich schon vor Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen. Die Bewohner kamen bei Freunden, und durch eine von der Stadt Gevelsberg bereitgestellten Wohnung unter. Da zu diesem Zeitpunkt schon klar war das sich keine Person mehr im Gebäude befindet, ging der erste Trupp unter Atemschutz sofort zur Brandbekämpfung vor. Ein zweiter Trupp wurde wenig später eingesetzt um die eingeleiteten Lüftungsmaßnahmen zu überprüfen und Glutnester abzulöschen. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte etwa 1,5 Stunden im Einsatz. Die Einsatzstelle wurde dann durch den Einsatzführungsdienst, Peter Dietrich an die Polizei übergeben.

Gegen 09:58 wurden die Kollegen der Hauptwache zu einem verunfallten Bauarbeiter alarmiert der durch eine Bohle auf ein Gerüst gefallen war. Hierzu rückten die Drehleiter und das Hilfeleistungslöschfahrzeug aus. Der Patient wurde über die Drehleiter vom Gerüst gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 10:45

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Gevelsberg

Sascha Grüggelsberg

Telefon: 02332/3600

E-Mail: sascha.grueggelsberg@stadtgevelsberg.de

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell