Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Pedelec-Fahrer verletzt

Hattingen (ots)

Am 18.07. gegen 17:30 Uhr kam es auf der Straße "In der Behrenbeck" zu einer Kollision zwischen einem 31-jährigen Mann aus Velbert in seinem grauen Pkw Dacia und einem ihm entgegenkommenden 69-jährigen Pedelec-Fahrer aus Hattingen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

