Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Von der Fahrbahn abgekommen

Breckerfeld (ots)

Ein 19-jähriger Gevelsberger kam mit seinem gelben Pkw Opel am 18.07. gegen 16:30 Uhr auf der Dahlerbrücker Straße in einem Kurvenbereich nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Böschung gegen einen Baum. Er wurde leicht verletzt einem umliegenden Krankenhaus zugeführt, sein Pkw wurde abgeschleppt.

