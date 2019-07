Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Pkw kollidiert mit Laterne

Hattingen (ots)

Am 18.07. gegen 12.00 Uhr kam eine 65-jährige Bochumerin mit ihrem roten Pkw Opel beim Abbiegen von der August-Bebel-Straße in die Martin-Luther-Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Sie wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, ihr Pkw wurde abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell