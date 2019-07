Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Fußgängerin angefahren

Sprockhövel (ots)

Am 18.07. gegen 11:10 Uhr übersah eine 39-jährige Dame aus Velbert in ihrem grauen Pkw Mercedes beim Abbiegen von der Mittelstraße in die Gevelsberger Straße eine 70-jährige Wuppertalerin, die zur gleichen Zeit die Gevelsberger Straße zu Fuß überquerte. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fußgängerin auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell