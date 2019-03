Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Mülleimerbrand, PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Asperg: Mülleimerbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Asperg rückte in der Nacht zum Freitag mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen in den Neuwiesenweg in Asperg aus, nachdem ein Zeuge gegen 01.25 Uhr eine brennende Abfalltonne entdeckt hatte. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus zwei 1100 Liter fassenden Mülltonnen. Ein angrenzender Holzzaun brannte ebenfalls. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen, doch die Tonnen waren nicht mehr zu retten. Für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Bislang steht noch nicht fest, was ursächlich für die Brandentstehung war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, nimmt Hinweise entgegen.

Asperg: PKW gestohlen - Zeugen gesucht

Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141/62033, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem PKW geben können, der am Montag gegen 16.00 Uhr am Fahrbahnrand der Südlichen Alleenstraße in einer Parkbucht abgestellt worden war und zwischenzeitlich gestohlen wurde. Das Fehlen des silbernen VW Golf IV mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) bemerkte der Besitzer am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell