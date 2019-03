POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Gerlingen; Radfahrer in Gerlingen bei Unfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81 / Gerlingen: Unfall im Engelbergtunnel - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 09:30 Uhr auf der BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg ereignete, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Lenker und ein 35-jähriger VW-Lenker waren von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart im Engelbergtunnel unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern auf dem mittleren Fahrstreifen zu einem Auffahrunfall, wodurch ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg mögliche Unfallzeugen, sich unter der Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Gerlingen: Radfahrer leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 19 Jahre alten Radfahrer in ein Krankenhaus bringen, nachdem er in Gerlingen gegen 06:25 Uhr in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der junge Radler befuhr entlang der Weilimdorfer Straße den Gehweg stadtauswärts. Im Zuge eines Verkehrsvorgangs zwischen einem bislang unbekannten Lkw und einem unbekannten Pkw musste der Radfahrer vermutlich ausweichen. Hierbei prallte er gegen einen Laternenmast und erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw, der wohl ebenfalls auf den Gehweg ausweichen musste, fuhr anschließend sowie auch der Lkw davon. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind derzeit unklar. Diesbezüglich sucht die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, nach Zeugen.

