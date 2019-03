Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Unfallflucht zwischen Deufrigen und Dachtel; Sindelfingen: Unfall mit zwei verletzten Personen und 60.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Aidligen: Unfallflucht zwischen Deufringen und Dachtel

Ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße 1022 zwischen Deufringen und Dachtel. Ein 39-jähriger Linienbusfahrer war kurz nach 08.00 Uhr in Richtung Dachtel unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam. Da der Unbekannte auf der Spur des Linienbusses unterwegs war, versuchte der 39-Jährige mittels der Lichthupe den Entgegenkommenden auf sich aufmerksam zu machen. Als dieser jedoch nicht reagierte, wich der Busfahrer wohl nach rechts aus und prallte gegen die Leitplanke. Der Unbekannte, der eventuell einen schwarzen Audi lenkte, setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Deufringen fort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Unfall mit zwei verletzten Personen und 60.000 Euro Sachschaden

Eine schwer und eine leicht verletzte Person forderte ein Unfall, der sich am Donnerstag gegen 08.00 Uhr auf der Kreisstraße 1055 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Sindelfingen ereignete. Ein 46 Jahre alter LKW-Lenker war zunächst in Richtung Sindelfingen unterwegs und wollte kurz nach der Autobahnunterführung nach links abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich einen entgegenkommenden 48-jährigen Ford-Fahrer und die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Während der 48-Jährige schwer verletzt wurde, erlitt der LKW-Lenker leichte Verletzungen. Beide Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Weder der LKW noch der Ford waren nach dem Unfall noch fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 60.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, befanden sich die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften sowie ein Vertreter des Umweltamts vor Ort. Die Autobahnmeisterei Herrenberg wurde schließlich damit beauftragt, verunreinigtes Erdreich im Bereich der Unfallstelle abzutragen.

