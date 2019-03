Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden, der sich auf etwa 40.000 Euro beläuft, sind die Bilanz eines Unfalls, zu dem es am Donnerstag gegen 08.45 Uhr auf der Landesstraße 1140 zwischen Neckarrems und dem Kreisverkehr Höhe Waiblingen-Hohenacker kam. Eine 34 Jahre alte Seat-Lenkerin, die zunächst in Richtung Rems-Murr-Kreis fuhr, wollte auf Höhe der Abzweigung in Richtung eines Bauernhofs nach links auf einen asphaltierten Feldweg abbiegen. Hinter ihr mussten ein ebenfalls 34 Jahre alter Hyundai-Fahrer und eine 41-jährige Audi-Lenkerin anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah ein nachfolgender 83 Jahre alter Mann in einem Mercedes die stehenden Fahrzeug und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die PKW ineinander geschoben. Der 83-jährige Senior und die 41 Jahre alte Frau im Audi erlitten leichte Verletzungen. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge der Verletzten waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Remseck am Neckar befand sich mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

