Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Verkehrsunfall auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Die Feuerwehr Gevelsberg wurde am 14.09.19 gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Hagener Straße alarmiert. Dort sollten drei Fahrzeuge kollidiert und eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt worden sein. Bei dem Eintreffen der 15 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, stellte sich eine andere Lage dar. Vor Ort waren zwei PKW´s an dem Unfall beteiligt und es war keine Person eingeklemmt. Eine leicht verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass diese durch den Abschleppdienst abtransportiert werden mussten. Da keine Betriebsmittel ausgelaufen waren, konnte die Feuerwehr den Einsatz nach circa einer Stunde beenden.

