FW-EN: Sirenenalarm in der Nacht zu Freitag den 13.

Gevelsberg (ots)

Am 13.09. wurde 01:41 Uhr die Feuerwehr Gevelsberg zu einer brennenden Filteranlage in einer Industriehalle alarmiert. Die Hauptwache sowie die 3 freiwilligen Löschzüge rückten mit 35 Kräften zur Einsatzstelle aus. Dort brannten mehrere Papierfilter einer Fertigungsanlage. Die Halle war stark verraucht. Die Mitarbeiter haben bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr die Halle verlassen und den Rauch- und Wärmabzug aktiviert. Dadurch konnten die Mitarbeiter eine Ausbreitung des Rauches auf die benachbarten Hallen verhindern. Der Brand konnten mithilfe eines Schaumangriffes und 3 Angriffstrupps gelöscht werden. Die Filter wurden demontiert und aus der der Halle entfernt. Zur Entrauchung der Halle wurden 2 Überdrucklüfter eingesetzt. Gegen 03:30 Uhr konnte die Einsatzstelle an den Produktionsleiter übergeben werden. Durch das richtige Verhalten der Mitarbeiter wurde niemand verletzt.

Begriff Rauch- und Wärmeabzug: Ein Rauch und Wärmeabzug ist eine meist in der Baugenehmigung geforderte Einrichtung, die bei Aktivierung automatisch Entlüftungsklappen im Dachbereich öffnet. Dadurch kann der heiße aufsteigende Brandrauch über die Öffnungen abziehen.

