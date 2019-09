Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Essen auf Herd.

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 21.09.2019 gegen 17:00 Uhr wurde die Löschzüge eins, zwei und drei sowie die hauptamtlichen Kollegen der Feuerwehr Gevelsberg über Sirenenalarm in die Wittener Str. alarmiert. Hier kam es zu einem Kleinbrand in einer Küche. Ein Trupp unter Atemschutz nahm den Topf vom Herd und brachte diesen ins Freie. Wegen der entstandenen Rauchentwicklung wurde ein Lüfter in Stellung gebracht und die Wohnung kontrolliert gelüftet. Der Einsatz endete um 18:00 Uhr.

