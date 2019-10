Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Streit

Aachen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (20.10.2019, 07.00 Uhr) kam es in der Peterstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Die Hintergründe und Zu-sammenhänge des Streits sind derzeit noch völlig unklar. Ein 34-Jähriger wurde offenbar durch ein Messer schwer, ein 22-Jähriger leicht verletzt. Der 34-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Zwei Männer, 18 und 20 Jahre alt, wurden zunächst vorläufig festgenommen. Der Tatverdacht gegen den 20-Jährigen erhärtete sich jedoch nicht. Er wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich wieder entlassen. Gegen den 18-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl in einem anderen Verfahren vor. Er soll noch heute dem Gericht vorgeführt werden. Die Kripo hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen. (am)

