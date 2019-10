Polizei Aachen

POL-AC: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mit Rettungswagen

Aachen (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Rettungswagen wurden am Sonntagmorgen gegen 07.20 h zwei Personen leicht verletzt. Im Rahmen einer Einsatzfahrt befuhr die Besatzung eines Rettungswagens unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Vaalser Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Vaalser Straße/Junkerstraße kam es dann zum Zusammenstoß mit einem Opel Astra, der die Junkerstraße in Richtung Boxgraben befahren hatte. Dabei kippte der Rettungswagen auf die Seite. Durch den Zusammenstoß wurden sowohl die 20-jährige Pkw Fahrerin als auch der Beifahrer des Rettungsfahrzeuges leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme sowie der aufwendigen Reinigungsarbeiten gesperrt werden. Die Unfallfallfahrzeuge wurden abgeschleppt werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte die Lichtzeichenanlage für das Rettungsfahrzeug Rotlicht an.

Zur Zeit (11.33 h) ist die Unfallstelle infolge der noch andauernden Reinigungsarbeiten teilweise gesperrt.

FLD/Leitstelle

i.a. Robens, EPHK

Rückfragen bitte an:



Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell