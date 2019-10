Polizeidirektion Hannover

POL-H: Erneute Kontrolle des gewerblichen Personenverkehrs - acht von 13 Bussen beanstandet

Hannover (ots)

Die Spezialisierte Verfügungseinheit (SVE) der Polizeidirektion Hannover hat am Dienstag, 29.10.2019, nochmalig Reisebusse am ZOB Hannover kontrolliert. 13 Busse wurden mit Blick auf die Verkehrssicherheit, Einhaltung der Lenk- sowie Ruhezeiten sowie der Beachtung der gültigen Vorschriften überprüft.

Bei den Kontrollen haben die Spezialisten insgesamt acht Fahrzeuge beanstandet. In fünf Fällen wurden Verstöße im Bußgeldbereich an das zuständige Gewerbeaufsichtsamt gemeldet. Ein Sachverhalt wurde aufgrund des ausländischen Fahrers an das verantwortliche Bundesamt für Güterverkehr weitergeleitet. In den sechs Fällen handelte es sich um geringfügige Ruhe- und Lenkzeitenübertretungen.

Bei zwei Bussen wurden geringe Mängel bei der Fahrzeugausstattung festgestellt. Auch konnten für zwei Omnibusse keine erforderlichen Genehmigungen für den Linienverkehr vorgelegt werden. Folglich leiteten die Beamten entsprechende Verfahren in die Wege. Zum Zeitpunkt der Kontrollaktion von 13:00 bis 17:00 Uhr wurden 247 Fahrgäste befördert. Diese wurden stichprobenartig, verdachtsunabhängig kontrolliert. Verstöße wurden dabei nicht festgestellt.

Auch künftig wir die SVE weitere Kontrollen am ZOB Hannover mit dem Schwerpunkt des gewerblichen Personenverkehrs durchführen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. /has, ahm

