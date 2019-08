Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer verletzt sich bei Zusammenstoß mit Autotür

Hamm-Mitte (ots)

Erst Anfang der Woche haben Fahrlehrerverband und Polizei zusammen den "Holländischen Griff" zum Schutz im Straßenverkehr beworben - dabei wird die Fahrertür mit der rechten Hand geöffnet, sodass sich der Oberkörper mitdreht und ein Schulterblick folgt.

Der Hintergrund der Maßnahme: Immer wieder werden Verkehrsteilnehmer bei sogenannten Dooring-Unfällen durch Autotüren verletzt.

So auch am Dienstag, 13. August, am Langewanneweg. Gegen 14 Uhr wurde die Fahrertür eines geparkten Seats geöffnet. Ein herannahender Fahrradfahrer stieß mit der Türkante zusammen und verletzte sich dabei leicht.

Der Sachschaden an Fahrrad und Auto wird auf 300 Euro geschätzt.(lt)

