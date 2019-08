Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Hamm-Westen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 70-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 13. August, gegen 15.45 Uhr auf der Wilhelmstraße. Die 70-Jährige fuhr auf dem südlichen Radweg der Wilhelmstraße in der Nähe der Lohuaserholzstraße gegen einen geparkten Audi und kam dadurch zu Fall. Sie wurde mit einem Krankenwagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Es entstand Sachschaden von zirka 1000 Euro. (kt)

