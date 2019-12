Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Böller beschädigt Schaufenster

Ahaus (ots)

Ein explodierender Feuerwerkskörper hat in Ahaus eine Schaufensterscheibe beschädigt. Unbekannte hatten den Böller gegen ein Geschäft an der Straße Markt geworfen. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Heiligabend, 13.00 Uhr, und Freitag, 08.45 Uhr; der Tatort liegt in einem Durchgang vom Markt zum Domhof. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

