Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung in einer Gaststätte

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am Sonntagmorgen, 15. September, gegen 0.22 Uhr, wurden bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte an der Kleinen Stoppenberger Straße zwei Personen verletzt. Aus noch unbekannten Gründen kam es in der Kneipe zu einem handgreiflichen Streit zwischen einem 25-Jährigen und einem 20-Jährigen. Die beiden schlugen sich gegenseitig mit Fäusten und Glasflaschen. Dabei wurde der 25-Jährige schwer verletzt. Außerdem wurde ein 30-jähriger Zeuge, der den Streit schlichten wollte, leicht verletzt. Der schwer verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen, wo er die Nacht verbringen musste. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell