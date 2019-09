Polizei Essen

POL-E: Essen: Nach Verkehrsunfall mit Verletzten - Unfallfahrer flüchtig

Essen (ots)

45329 E-Karnap: Am Freitagabend (13. September, 18:52 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einer 19-jährigen Essenerin und einem bislang unbekannten Mann. Die 19-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Stinnesstraße in Richtung Karnaper Straße. Sie beabsichtigte, auf die Karnaper Straße abzubiegen, übersah jedoch vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne einen Opel Zafira, der die Karnaper Straße in Richtung Essen fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die im VW Golf befindliche Beifahrerin (20), sowie vermutlich der unbekannte Fahrer des Opel Zafira. Die 20-jährige verlieb stationär im Krankenhaus. Der Opel Zafira wurde von den Beamten vor Ort sichergestellt. Nach Angaben eines Zeugen (34) flüchtete der Unfallfahrer humpelnd von der Unfallstelle. Der Mann soll zirka 40 Jahre alt sein, 170-180 cm groß, hatte dunkle kurze Haare und trug zum Unfallzeitpunkt eine dunkle Jacke mit roten Applikationen, eine dunkle Jeans sowie dunkle Schuhe. Möglicherweise ist der Mann Passanten oder Anwohnern aufgefallen. Diese werden gebeten, sich beim Ermittler des Verkehrskommissariats unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)

