Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksame Zeugen informieren Polizei - Festnahme nach Einbruchsversuch

Essen (ots)

45356 E.-Vogelheim: Aufmerksame Zeugen (w37, m61) beobachteten Sonntagabend (15. September) einen mutmaßlichen Einbrecher, wie er gegen 20.40 Uhr versuchte mit Werkzeug eine Tür eines Mehrfamilienhauses an der Hülsenbruchstraße aufzuhebeln und informierten die Polizei. Nachdem der Tatverdächtige bemerkte, wie er beobachtet wurde, flüchtete er in eine gegenüberliegende Grünfläche. Im Rahmen der Fahndung trafen alarmierte Polizeibeamte die gesuchte Person geduckt hinter mehreren Mülltonnen auf der Schlackenstraße an und nahmen sie vorläufig fest. Der 37 Jahre alte Mann aus Altenessen führte Einbruchswerkzeug mit sich, welches die Beamten sicherstellten. Das zuständige Kriminalkommissariat konnte den polizeibekannten Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. /JH

