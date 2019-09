Polizei Essen

POL-E: Essen: Verkehrsunfall mit widersprüchlichen Aussagen - Polizei sucht Zeugen und Taxifahrgast

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel: Am Sonntagmorgen (15. September) gegen 07.50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Altendorfer Straße / Berthold-Beitz-Boulevard zwischen einem weißen VW T-Roc und einem VW-Touran-Taxi. Der 69-jährige Taxifahrer befuhr mit einem Fahrgast die Altendorfer Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich fuhr die VW T-Roc-Fahrerin (45) den Berthold-Beitz-Boulevard in Richtung Pferdebahn. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach dem Unfall entfernte sich der Fahrgast des Taxifahrers von der Örtlichkeit. Die Essenerin verblieb schwer verletzt im Krankenhaus. Der Taxifahrer konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus mit leichten Verletzungen verlassen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein 26-jähriger Fußgänger beobachtete den Unfall. Er überquerte den Berthold-Beitz-Boulevard in Richtung Altendorf bei grünzeigender Lichtzeichenanlage. Der Taxifahrer, der den Berthold-Beitz-Boulevard querte, und die VW-Fahrerin im Querverkehr, gaben ebenfalls beide an, bei Grün gefahren zu sein. Dass der Geradeausverkehr und der Querverkehr beide "grün" hatten ist aufgrund der Ampelschaltung unmöglich. Das Verkehrskommissariat 1 sucht daher nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall und vor allem zu der Ampelschaltung geben können. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrgast des Taxis sich als Zeuge zur Verfügung zu stellen. Etwaige Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei. /JH

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell