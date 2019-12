Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schaden an Ampel angerichtet

Raesfeld (ots)

Unbekannte haben an der B70 in Raesfeld an der Einmündung Borkener Straße eine Ampel beschädigt. Die Täter zerstörten mehrere Scheiben vor den Lampen eines Mastes in Fahrtrichtung Borken. Der Schaden trat am Samstag gegen 10.15 Uhr zutage. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell