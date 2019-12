Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Verkehrsschilder beschädigt

Borken (ots)

Zwei Verkehrszeichen und einen Poller haben Unbekannte in Borken auf der Heidener Straße beschädigt. Die Täter knickten in Höhe der Bushaltestelle Dülmener Weg ein Schild derart um, dass es quer über dem Gehweg lag. Polizeibeamte entdeckten am Freitag in der Nähe am Dülmener Weg ein weiteres umgeknicktes Verkehrszeichen. Darüber hinaus stellte sich einen Tag später heraus, dass Unbekannte auch einen Poller beschädigt hatten, der auf einem Parkplatz an der Heidener Straße stand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer zu den Vorfällen Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02861) 9000 mit dem Kriminalkommissariat in Borken in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell