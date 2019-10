Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Gegenstände im Gleisbereich - Züge überfahren Einkaufswagen und Feuerlöscher

München (ots)

Am Donnerstag (10. Oktober) lag im Bereich des Südringes ein Einkaufswagen und ein Feuerlöschen auf den Gleisen. Zwei Züge mussten schnellbremsen und überfurten bzw. touchierten die Gegenstände. Wie diese dorthin gekommen sind und wie hoch der Sachschaden ist, ermittelt die Bundespolizei.

Gegen Mitternacht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, meldete die Triebfahrzeugführerin einer Regionalbahn aus Simbach am Inn Richtung München fahrend, dass sie im Bereich des Südringes einen Gegenstand überfahren habe. Der mit lediglich acht Reisenden besetzte Zug, kam nach Einleitung einer Schnellbremsung wenig später zum Stehen. Der Lokführer eines herannahenden Gegenzuges konnte rechtzeitig informiert werden. Er touchierte das Hindernis, nach ebenfalls eingeleiteter Schnellbremsung, mit nur noch mäßiger Geschwindigkeit. Beide Züge waren nach dem Unfall noch betriebsbereit. Eine Streife der Bundespolizei konnte im Gleisbereich einen großen, beschädigten Einkaufswagen und einen Feuerlöscher feststellen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Gegenstand der Ermittlungen ist die Schadenshöhe an den Zügen und auch, wer, die Gegenstände wie dorthin gebracht hat, da der Bereich durch Lärmschutzwände eingehaust ist. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell