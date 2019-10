Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Samstag, in der Zeit zwischen 17.00 und 22.00 Uhr drangen unbekannte Täter durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus in der Scharnhorststraße ein. Sie durchsuchten mehrere Räume und entfernten sich mit noch nicht genau feststehendem Diebesgut. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222 - 98180.

