Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Pedelec-Fahrer verletzt sich leicht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntag, um 14:45 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Marler mit seinem Pedelec die Bachstraße in Richtung Süden. In nördlicher Richtung fuhr ein 55-jähriger Autofahrer auf der Bachstraße. In Höhe des Sandweg stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Radfahrer hatte zunächst versucht nach links in den Sandweg abzubiegen, kurzfristig entschied er sich noch einmal um. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand 500 Euro Sachschaden.

