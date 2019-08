Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Firmeneinbruch auf der Straße Westring

Recklinghausen (ots)

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 21 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Tor auf und drangen dann auf ein Firmengelände an der Straße Westring ein. Die Täter drangen dann in das Firmengebäude ein und durchsuchten Schränke und Container. Die Täter nahmen zumindest den Firmenkleientransporter, einen roten Renault Traffic mit Castroper Kennzeichen und das Firmenauto, einen abgemeldeten weißen Renault Kangoo mit. Was die Täter ansonsten mitnahmen, steht abschließend noch nicht fest. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

