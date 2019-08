Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 66-Jähriger stürzt mit Fahrrad

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 15:30 Uhr, fuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer aus Haltern am See auf dem Breitenweg. Aus ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. An dem Fahrrad entstand kein Sachschaden.

