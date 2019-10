Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein Citroen C1 war in einer Parkbucht in Längsaufstellung vor dem Anwesen Rodalber Straße 85 geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer muss die Rodalber Straße gestern gegen 17:00 Uhr vom Käthe-Dassler-Kreisel in Richtung Innenstadt befahren haben. Dabei touchierte er mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des Citroen, der dadurch nach vorne geklappt wurde. Hierbei riss eine Kunststoffabdeckung ab. Möglicherweise ist der Verursacher direkt danach zur Unfallstelle zurückgekehrt und hat die Trümmerteile, wohl auch die genannte Kunststoffabdeckung, beseitigt, da nach einer Zeugenaussage zunächst kleinere Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit lagen. Die Schadenshöhe beträgt circa 100 Euro.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht sowie mit der Beseitigung der Unfalltrümmer Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell