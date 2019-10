Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Zweibrücken (ots)

Am 17.10.2019 gegen 13:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen, als ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Pirmasens, der die Autobahn 8 an der Anschlussstelle Contwig verlassen hatte, an der Einmündung zur Steinhauser Straße nach links in Richtung Outlet-Center einbiegen wollte. Er kollidierte mit dem Pkw einer 61-jährigen Frau aus Zweibrücken, die die Steinhauser Straße aus Richtung Outlet-Center kommend in Richtung Stadtmitte befuhr. Nach Aussage des 56-Jährigen habe die Unfallgegnerin beim Annähern den Fahrtrichtungsanzeiger rechts gesetzt, so dass er davon ausgegangen war, die Frau würde auf die Autobahnzufahrt abbiegen und er könne folglich ohne Gefahr in die Steinhauser Straße einfahren. Beim Zusammenstoß wurde der 56-Jährige an der Schulter verletzt, die 61-Jährige klagte über Schwindel und Nackenschmerzen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 13.000 EUR. Der Pkw der Zweibrückerin musste abgeschleppt werden. Die Polizei regelte kurzzeitig den Verkehr an der Unfallstelle.

